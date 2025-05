Bajatović: Naredne nedelje u Moskvi nastavljamo pregovore o gasnom aranžmanu

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da će novi gasni aranžman sa Rusijom, koji je dogovoren i povećan na 2,5 milijardi kubnih metara godišnje, biti potpisan do 31. maja i najavio da sledeće sedmice ide u Moskvu na nastavak razgovora.

"Nadam se da ćemo stići sve do 31. maja. Nije jednostavno i zato idemo i bićemo tamo tri četiri dana. Oni su spremili svoje timove, a mi svoje. To su eksperti i nema tu ništa nepoznato, ali mi moramo da procenimo rizike ugovora", rekao je Bajatović za TV Prva. Bajatović je dodao da je postignuta dobra cena za gas, ali da ne može da kaže u ovom momentu koliko će ona iznositi po naftnoj formuli. On je naglasio da će Srbija svakako održati stabilnost tržišta gasa i da