Neverovatna promena vremena! Jutro sunčano, a onda stiže obrt – ove delove Srbije najviše će pogoditi nevreme

U nedelju ujutro u Srbiji se očekuje pretežno vedro i hladno vreme, uz pojavu magle u dolinama i kotlinama, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Tokom dana biće promenljivo oblačno i toplije. Na severozapadu će biti više oblaka. Sredinom dana i u popodnevnim satima mestimično se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom, dok će jug i jugoistok zemlje ostati suvi. Duvaće umeren do pojačan vetar, u Vojvodini povremeno jak, zapadni i jugozapadni pravac. Uveče se očekuje slabljenje vetra. Jutarnje temperature biće u rasponu od 1°C na jugu do 9°C na severu, dok će maksimalne dnevne vrednosti dostići od 18°C do