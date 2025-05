Sunčano jutro, u popodnevnim satima moguća kiša

Pre podne sunčani periodi, popodne kiša i pljuskovi. Najniža dnevna od 2 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena. U Beogradu maksimalno do 20 stepeni.

U severnim i centralnim krajevima Srbije promenljivo vreme uz smenu sunčanih intervala i oblačnosti, koja će lokalno uslovljavati kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Na jugu tokom većeg dela dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na severu Srbije i u planinskim predelima povremeno jak, zapadni i jugozapadni vetar, a u pojedinim delovima Vojvodine mogući i udari olujne jačine. Najniža temperatura od 2 do 9 stepeni, a najviša od 19 do 23 stepena. U