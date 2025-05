Nikolu Jokića pitali o igranju za Srbiju na Evrobasketu: "To moram da odlučim... Biće puno piva narednih dana"

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su od Oklahoma Siti Tandera u sedmom meču plejofa NBA lige sa 125:93, čime je ekipa iz Kolorada ostala bez finala Konferencije.

Jednostavno, Nikola Jokić je pokušavao da igra koliko može, ali ni to nije bilo dovoljno da se savlada daleko kvalitetnija ekipa Oklahome koja je bila poprilično raspoložena. Nije imao pomoć Nikola Jokić od svojih saigrača, te se sve videlo. Ono što može da obraduje navijače u Srbiji je i to što će sada imati prilike da se pripremi na Evrobasket, o čemu je i upitan na konferenciji. - Mislim da su me Olimpijske igre učinile boljim igračem. Igrao sam za svoju zemlju