"Nikad detetu nije rekla da mu je otac u zatvoru": Komšije devojke koju je bivši suprug pretukao pa gurnuo sa terase: "Doveo je dete i nastao je haos"

"Doveo je dete, ona ga je primila u stan i tada je nastao haos", kaže za "Blic" komšinica K.N. (27) iz Arilja koju je bivši suprug Darko N. (34) brutalno pretukao, a potom gurnuo sa terase kuće u kojoj je živela sa maloletnim sinom. U pomoć joj je pritekla stanodavka, međutim, Darko je i njoj naneo teške telesne povrede takođe je gurnuvši sa terase.

Komšije o devojci koja je teško povređena imaju samo reči hvale. - Ovde je živela kao podstanar sa detetom. Mališan je divno vaspitan, ma duša od deteta. Trebalo bi ove godine da krene u prvi razred. Ona je radila u pekari, izdržavala je sama to dete... - priča nam komšinica. Komšinica povređene devojke navodi za "Blic" da su se K.N. i Darko razveli pre nekoliko godina i da je ona brinula o detetu jer je on stalno bio u zatvorima. - Pre možda godinu dana on je