Iver ne pada daleko od klade: Kristijano Ronaldo junior dao dva gola Hrvatskoj i Florentino Perez nije ostao imun (VIDEO)

Sin legende portugalskog i svetskog fudbala Kristijano Ronaldo junior (14) proteklog vikenda prvi put je zaigrao za reprezentaciju Portugala do 15 godina.

Portugalci su učestvovali na međunarodnom turniru „Vlatko Marković“ u Hrvatskoj i u finalu su pobedili domaću selekciju rezultatom 3:2. Kristijano Ronaldo junior je postigao je dva prelepa gola i to su mu prvi zvanični pogoci u nacionalnom dresu. Cristiano Ronaldo Jr. hit the SIUUU after scoring his first goal for Portugal U15’s Following in his father’s footsteps Canal 11 pic.twitter.com/qs89eyUfEv — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 18, 2025 Španski