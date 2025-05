Od danas: Vasina ulica otvorena za sva motorna vozila u oba smera

Ulica Vase Čarapića, kao i deo ulice Studentski trg i deo ulice Uzun Mirkove će od jutros, postati ulice u kojima će se odvijati saobraćaj za sva motorna vozila u oba smera, saopšteno je iz Sekretarijata za saobraćaj.

Vasina ulica i ulica Studentski trg su do sada funkcionisale u dvosmernom režimu saobraćaja, od Trga republike do Uzun Mirkove, i to samo za vozila javnog gradskog prevoza, taksi vozila i vozila za snabdevanje. Deo Uzun Mirkove, od ulice Studentski trg do ulice Kralja Petra, do sada su motorna vozila koristila samo u jednom smeru, a od danas će se saobraćaj odvijati u oba smera, što će svim vozačima koji dolaze iz pravca ulice Pjarona de Mondezira (nekadašnja