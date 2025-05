VIDEO: Đoković se nije pojavio na zakazanoj konferenciji za medije u Parizu

Novak Đoković nije se pojavio na konferenciji za medije pred početak učešća na Rolan Garosu, iako je došao teniski centar u glavnom gradu Francuske.

Đoković je trebalo da se u nedelju od 16 časova obrati predstavnicima medija u teniskom kompleksu, ali na kraju to nije uradio iz, za sada, nepoznatih razloga. Konferencija je odlagana dva puta, da bi organizatori zatim obavestili okupljene u medijskoj sali da Đoković neće doći, piše Danas. Novak Đoković je, kako se navodi, prethodno stigao u glavi grad Francuske, gde su ga mediji, zbog 100. titule u Ženevi, već prozvali "Gospodin 100". Mister 100 is here!