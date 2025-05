'Potpuno je poludeo', Tramp o Putinu posle jednog od najvećih ruskih napada na Ukrajinu

BBC News pre 12 minuta | Jaroslav Lukiv i Džema Kru -

BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images Putin i Tramp tokom susreta na Samitu G20 zemalja u Osaki 2019.

Američki predsednik Donald Tramp upotrebio je vrlo oštre reči za ruskog kolegu Vladimira Putina posle najvećeg vazdušnog napada Rusije na Ukrajinu.

„Šta mu se, dođavola, dogodilo? On ubija mnogo ljudi. Uopšte mi se ovo ne dopada", rekao je Tramp novinarima u Americi.

Potom je Putina nazvao „apsolutno ludim".

Najmanje 12 ljudi, među kojima i troje dece, poginulo je u najnovijim ruskim napadima, dok je desetine ranjeno, saopštili su regionalni ukrajinski zvaničnici i službe za vanredne situacije.

Pre reagovanja Trampa, ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski rekao je da „ćutanje” Vašingtona ohrabruje Putina i pozvao je na „snažniji pritisak” na Moskvu, između ostalog i na uvođenje strožih sankcija.

Između subote i nedelje, Rusija je lansirala 367 dronova i projektila na Ukrajinu, što je najveći broj u jednoj noći od kada je Moskva pokrenula invaziju februara 2022. godine.

Šta je sve Tramp poručio Putinu, ali i Zelenskom?

Poslednji napadi na Ukrajinu usledili su u trenucima diplomatskih napora za okončanjem rata i kada Ukrajina i Rusija razmenjuju zarobljenike.

Moskva za sada ne prihvata pozive na prekid vatre.

„Putija dugo poznajem, uvek sam se slagao s njim, ali on šalje rakete u gradove i ubija ljude, a meni se to uopšte ne sviđa", rekao je Tramp novinarima u nedelju.

Upitan da li razmišlja o jačanju američkih sankcija Rusiji, Tramp je odgovorio: „Apsolutno".

Američki predsednik je ranije više puta pretio da će to učiniti, ali ako Rusija ne bude napravila pomak u pregovorima.

Govorio je i da postoji mogućnost ublažavanja, pa i ukidanja sankcija, ako bude sporazuma o prekidu vatre.

Ubrzo posle izjave novinarima, Tramp je na njegovoj društvenoj mreži Istina (Truth Social) napisao da je Putin „potpuno poludeo".

„Uvek sam govorio da on želi celu Ukrajinu, a ne samo njen deo, i možda se to pokazalo tačnim, ali ako to hoće, onda će to dovesti do propasti Rusije!", poručio je Tramp.

Ali američki predsednik je imao i oštre reči za Zelenskog, rekavši da on „ne čini uslugu svojoj zemlji zbog onoga što priča i radi".

„Sve što izlazi iz njegovih usta stvara probleme, ne dopada mi se to, i bolje je da prestane", napisao je Tramp o Zelenskom.

Sve Trampove grdnje Putina

13. mart

Posle razgovora ukrajinske i američke delegacije u Saudijskoj Arabiji, tokom kojih su se dve strane saglsile da su za 30-dnevno primirje, Tramp je rekao da se nada da će Putin „učiniti pravu stvar" i pristati, ili rizikovati „veoma razočaravajući trenutak za svet".

30. mart

Putin je odbio da pristane na primirje, dovodeći u pitanje legitimitet Zelenskog kao predsednika Ukrajine. Tramp je rekao da je „veoma ljut" na svog ruskog kolegu.

U intervjuu za NBC, Tramp je zapretio sekundarnim carinama „na svu naftu koja izlazi iz Rusije" ako se proceni da je za nepostizanje primirja odgovorna Moskva.

24. april

Posle raketnog udara na Kijev u kojem je poginulo 12 ljudi, Tramp je izrekao jedan od najoštrijih prekora do sada.

„Nisam srećan zbog ruskih udara na Kijev. To nije bilo potrebno, a uz je izabran loš tajming (trenutak). Putine, STOP! Nedeljno gine 5.000 vojnika. Hajde da završimo mirovni sporazum!", napisao je mreži Istina.

26. april

Nekoliko dana kasnije, Tramp je ponovio da „nije bilo razloga da Putin ispaljuje projektile na civilne objekte, gradove i mesta".

„Pomislim da možda on ne želi da zaustavi rat, samo me prisluškuje i da se sa njim treba drugačije obračunati, kroz 'bankarski sektor' ili 'sekundarne sankcije'? Previše ljudi umire!!!", napisao je Tramp.

8. maj

Tramp je ponovo zapretio „daljim sankcijama" ukoliko Rusija ne pristane na prekid vatre.

25. maj

Tramp je Putina nazvao „apsolutno ludim" i upitao „šta mu se dođavola dogodilo" posle vikenda teških vazdušnih napada na Ukrajinu.

Šta se desilo 24. i 25. maja?

Iz ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva saopštili su da su oborili 45 krstarećih raketa, a neutralisali 266 bespilotnih letelica, pri čemu je pogođena većina regiona u Ukrajini.

Moskva je i subotu gađala šest ukrajinskih regiona sa 14 balističkih raketa i 250 bespilotnih letelica i dronova.

U glavnom gradu Kijevu, lokalni zvaničnici su prijavili 11 ranjenih, višestruke požare i štetu na stambenim zgradama, među kojima je i studentski dom.

Stotine ljudi je bežalo u podzemne stanice gradskog metroa.

SERGEY DOLZHENKO/EPA-EFE/Shutterstock Posledica velikog ruskog napada na Ukrajinu

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je uništeno i presretnuto 110 ukrajinskih dronova iznad 12 ruskih regiona i poluostrva Krim u noći između 24. i 25. maja.

Oboreno je 12 ukrajinskih dronova koji su se kretali ka glavnom gradu, izvesto je Sergej Sobjanjin, gradonačelnik Moskve.

U isto vreme, Rusija i Ukrajina razmenjuju zarobljenike, što je deo sporazuma koje su njihove delegacije prethodno postigle u Turskoj.

Države su do sada razmenile po 390 vojnika i civila, u najvećoj razmeni zarobljenika, otkako je Rusija pokrenula napad u punom obimu u februaru 2022. godine.

Zelenski je 24. maja objavio da se još 307 ukrajinskih talaca vratilo kući u okviru sporazuma o razmeni.

Ovo je prva faza velike razmene po formuli „1.000 za 1.000" i ako se realizuje biće najveća od početka rata u Ukrajini 2022.

Tramp i Putin prethodno su dva sata razgovarali telefonom o predloženom sporazumu o prekidu vatre u Ukrajini.

Po završetku dvočasovnog razgovara, Tramp je na njegovoj platformi Istina (Truth Social) objavio da je poziv prošao „veoma dobro" i da će Rusija i Ukrajina „odmah započeti pregovore" o prekidu vatre, dodajući da će „dve strane pregovarati o uslovima".

Rusija će sarađivati sa Ukrajinom na izradi „memoranduma o mogućem budućem miru", poručio je potom Putin, ali 30-dnevni prekid vatre nije prihvatio.

Rusija trenutno kontroliše oko 20 odsto ukrajinske teritorije, među kojima je i poluostrvo Krim koje je anektirala 2014.

