“Kad sam bio klinac sanjao sam ovo”: Marko Gudurić podigao pehar šampiona Evrolige (VIDEO, FOTO)

Košarkaš Fenerbahčea Marko Gurudirć, koji je odlučio finalni meč fajnal-fora Evrolige i doneo trijumf svom timu nad Monakom (81:70) sa pet vezanih poena u finišu duela, rekao je posle utakmice da je “kao klinac sanjao” trijumf u ovom takmičenju.

Gudurić je u finalu imao učinak od 19 poena, pet skokova i dve ukradene lopte, uz indeks korisnosti 27. Drink it in, @FBBasketbol, this has been YOUR Season… Better find more room in that trophy cabinet pic.twitter.com/66AZsawaJs — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 25, 2025 „Ovo je taj trofej koji sam čekao celu karijeru. Toliko sam se trudio, radio, teško je bilo šta reći… Ponos i sreća, samo to mogu da kažem. Kada sam bio klinac sanjao sam ovo. Sve je