Sud oslobodio Sebastijana Kurca optužbi za lažno svedočenje

Sud u Beču je bivšeg austrijskog kancelara Sebastijana Kurca oslobodio optužbi za lažno svedočenje u parlamentarnoj istrazi o navodnoj korupciji u njegovoj vladi, čime je preinačena prošlogodišnja presuda kojom je bio osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu.

Slučaj se odnosi na njegovo svedočenje u istrazi postupanja koalicije Austrijske narodne partije i Slobodarske stranke, koju je on vodio od 2017. godine, kada je postao kancelar, do njenog raspada 2019. godine. Kurc je u junu 2020. godine optužen za davanje lažnih dokaza o svojoj ulozi u osnivanju holding kompanije "ÖBag" i pri imenovanju svog bivšeg poverenika Tomasa Šmida u njeno rukovodtsvo. On je 2024. godine proglašen krivim zbog davanja lažnih izjava o tome i