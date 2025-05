Sudar u Beogradu: Delovi vozila rasuti po putu, kolaps sve do Pančevca

Još jedna saobraćajna nezgoda dogodila se ovog jutra u Beogradu i to na Pančevačkom putu.

Do sudara je došlo kod skretanja za Pupinov most, a zbog istog gužve se uveliko stvaraju u smeru ka Beogradu. Delovi vozila rasuti su po putu. Potpuni kolaps je i u produžetku Pančevačkog puta, preko mosta pa sve do Bulevara despota Stefana. Kako prenosi stranica moj_beo_grad, blokirane su dve trake na mestu sudara. Za sada se ne zna kako je došlo do ove nezgode, kao ni da li ima povređenih.