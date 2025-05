Kuća na Voždovcu u potpunosti izgorela zbog punjača za telefon! Ovo su najčešće greške koje većina pravi, a jedna stvar je najopasnija

Kuća na Voždovcu u potpunosti je izgorela zbog punjača za mobilni telefon, a tom prilikom 18-godišnji dečak zadobio je opekotine! Uređaj koji svakodnevno koristimo može biti izuzetno opasan ako ga ne koristimo pravilno. Električar Branko Zrnić podelio je savete kako bezbedno koristiti punjač za telefon kako bismo izbegli ovakve katastrofe.

"Ne preporučuje se da telefon stavite na punjenje prilikom odlaska na spavanje", kaže Zrnić i dodaje: "Telefon će se napuniti za jedan do sat i po vremena, ali ako ostane priključen na punjač duže, to može biti opasno. Kada se izjednače naponi na punjaču i bateriji, struja više ne protiče, ali punjač ostaje uključen na 220V i greje se" Punjač koji je stalno pod naponom može povećati temperaturu do te mere da se upali plastična obloga kojom je prekriven. "Ako