"Opomena za Dodika": Šta znači francusko-nemački non-pejper o Republici Srpskoj: Neformalni dokument ili važna poruka za sve zemlje? (video)

Nakon Sednice saveta za nacionalnu bezbednost javnost u Srbiji upoznata je sa non-pejperom za Bosnu i Hercegovinu koji su navodno sastavile Francuska i Nemačka. U neformalnom dokumentu zemlje Evropske unije se pozivaju da suspenduju finansijske projekte koji su korisni za Republiku Srpsku i da razmotre uvođenje sankcija prema zvaničnicima ovog entiteta koji "podrivaju suverenitet i ustavni poredak BiH".

Mesec dana nakon što je pokušano hapšenje predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, pojavio se novi dokument - non-pejper koji se odnosi na BiH. Tamošnji zvaničnici poručuju da se ovim potezom kriza samo produbljuje, a region destabilizuje. - Rekao bih ništa novo kada je politika Brisela u pitanju, pre svega Nemačke i Francuske. To je već viđeno u BiH. To je politika koja sigurno nije u funkciji BiH, Srba, Hrvata i Bošnjaka. To je politika koja je u funkciji