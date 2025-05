(Video) Ogromna eksplozija u Kini, petoro mrtvih, 19 povređenih! Grunulo u hemijskom postrojenju, 232 vatrogasca u akciji!

Petoro ljudi je poginulo, a 19 ih je povređeno, dok se šest osoba vode kao nestale posle eksplozije koja se oko podneva dogodila u hemijskom postrojenju u okrugu Gaomi, u istočnoj kineskoj provinciji Šandong, javljaju kineski mediji Sinhua i CCTV.

Nakon što je izbila eksplozija, Ministarstvo za vanredne situacije odmah je na lice mesta uputilo specijalizovano osoblje, uključujući vatrogasce, medicinske eksperte i stručnjake za bezbednost na radu, kako bi pomogli u spasilačkim naporima lokalnih službi, prenosi Sinhua.