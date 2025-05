Mirjana Antonović nakon zatvora završila i u ludnici: Bivša ljubavnica Miroslava Ilića prošla pakao: 5 policijskih automobila me je opkolilo...

Mirjana Antonović, bivša ljubavnica Miroslava Ilića, objavila je danas da je Apelacioni sud doneo konačnu odluku kojom se potvrđuje da je pevač biološki otac njenog sina Devina.

Mirjana je svojevremeno ispričala da je mlada otišla u Ameriku gde se udala za krznara Danijela Antonovića i radila kao model, tačnije, kao zaštitno lice jedne firme. Ipak, njenom suprugu se nije dopalo to da ona bude javna ličnost, zbog čega je imala probleme. - Posle razvoda tu je bilo svega i svačega. Nije tu samo bogatstvo bilo u pitanju. Mislim da je moj bivši muž bio jako posesivan. Ja sam za njega bila njegov predmet, koji on nije mogao da pusti. On je