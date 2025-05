Kongresmenka Teni: Tramp mi rekao da prenesem pozdrave Srbiji i da se nada da će doći u posetu

BEOGRAD - Kopredsedavajuća srpskom kokusu u Predstavničkom domu Kongresa SAD Klaudija Teni izjavila je danas, nakon što joj je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio Orden srpske zastave prvog stepena, da joj je predsednik SAD Donald Tramp u telefonskom razgovoru rekao da prenese pozdrave Srbiji i da se nada da će posetiti Srbiju.

Teni je navela da joj je sinoć, dok je sedela u jednom restoranu, zazvonio telefon i da je to bio predsednik SAD Donald Tramp. "Govorio mi je o nečemu drugom i pitao me, pa gde si? Ja sam rekla da sam u Srbiji i sada citiram šta je on meni rekao: 'Baš volim Srbiju, prenesite moje pozdrave i recite da se nadam da ću doći da je posetim jednog dana, nadam se sada kada bude došao novi ambasador", prenela je Teni. Ona je rekla da joj je drago što se posle skoro 40