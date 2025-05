Vučić: Glasno ćutanje Zapada na dešavanja na Kosovu, zabrinutost zbog situacije u BiH

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da Zapad ćuti na zbivanja na Kosovu koja je ocenio kao "organizovanu akciju Prištine" uz pomoć "glasnog ćutanja" međunarodne zajednice predvođene državama Zapada.

"Oni ćute zato što se nadaju da će u tišini srpski narod biti proteran sa svojih vekovnih ognjišta na Kosovu. Istovremeno, kod jednog dela političkih činilaca na Zapadu i Istoku ovo izaziva uznemirenje, što (premijeru u ostavci Aljbinu) Kurtiju stvara dodatnu nervozu, i, u političkom smislu, to moramo da iskoristimo", rekao je Vučić za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Vučić je ocenio da Srbija pokušava da se suprotstavi "žestokom naletu Albanaca" koji uz podršku nekih sila Zapada i Turske pokušavaju da nađu "što je moguće veći broj zemalja koje će da priznaju nezavisnost Kosova".

"Tome je izuzetno teško suprotstaviti se. Nemamo novca koliko imaju oni, niti oružja i sredstava koji oni mogu da šalju na sve strane širom sveta kako bi kupovali nečije glasove ili priznanja", rekao je on.

Vučić je rekao da je zabrinut zbog situacije u BIH, posebno u Republici Srpskoj (RS).

On je dodao da je pritisak spolja na RS "težak i gotovo nepodnošljiv".

"Srbija će pružati pun doprinos opstanku Dejtonskog mirovnog sporazuma. Srbija će dati sve od sebe da se sačuva i mir, i stabilnost i uticati na to. Koliko god možemo da utičemo, da se to ne naruši, ali da li tu ima pravde, a nema je. I na to moramo takođe da naviknemo i da to očekujemo u budućnosti", rekao je Vučić.

(Beta, 29.05.2025)