Izbor Saveta REM više ne može da prođe tek tako, kandidate predložilo čak 177 organizacija

– Dobar rezultat dešavanja oko prošlog izbora Saveta REM-a je to da smo za jedan korak pomerili diskusiju i pomerili demokratsku javnost da zorno prati šta se dešava.

Izbor za REM više ne može da prođe tek tako – izjavio je potpredsednik Srbija centra (SRCE) prof. dr Slobodan Cvejić. On je, u gostovanju na RTS, istakao da nije siguran da će proces izbora članova Saveta REM-a biti realizovan do kraja, iz istih razloga kao i prošli put, budući da već stižu kritike javnosti, a sporno je i to da je kandidate predložilo čak 177 organizacija, od kojih neke ne ispunjavaju uslove za ovlašćenog predlagača. – U prošlom javnom pozivu