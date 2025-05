Hamas odbio američki predlog o prekidu vatre u Gazi: "Nema garancija da će privremeno primirje dovesti do trajnog mira"

Palestinska militantna grupa Hamas odbacuje novi američki plan za prekid vatre u Gazi i sporazum o oslobađanju talaca koji je prihvatio Izrael, rekao je zvaničnik te grupe za BBC.

Visoki zvaničnik Hamasa rekao je da predlog ne zadovoljava osnovne zahteve, uključujući prekid rata, i da će Hamas odgovoriti u dogledno vreme. Zvaničnik je za BBC rekao i to da ponuda ne uključuje garancije da će privremeno primirje dovesti do trajnog prekida vatre, niti povratak humanitarnom protokolu koji je omogućavao stotinama kamiona sa pomoći da dnevno ulaze u Gazu tokom poslednjeg prekida vatre. On je dodao da Hamas ostaje u kontaktu sa posrednicima i da će