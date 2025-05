Jedna osoba teško ranjena u pucnjavi u blizini crkve Svetog Đorđa u Podgorici

Policija traga za muškarcem koji je večeras, nešto pre 22 časa, u podnožju brda Gorica u blizini crkve Svetog Đorđa u Podgorici, ranio stranog državljanina. „Pobjeda“ saznaje da je ranjen Kabasi Binak.

On je zadobio teške povrede glave nakon hica iz vatrenog oružja. Prema nezvaničnim informacijama do kojih su došle Vijesti, napadač je povukao oroz nakon svađe. Iz Uprave policije saopšteno je da službenici Regionalnog centra bezbednosti “Centar”, odnosno Odeljenja bezbednosti Podgorica, preduzimaju intenzivne aktivnosti iz svoje nadležnosti na rasvetljavanju okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja na štetu stranog državljanina u Podgorici.