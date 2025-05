"Nadamo se direktnim pregovorima": Oglasila se Bela kuća povodom sastanka Rusije i Ukrajine

Bela kuća je danas izrazila nadu da će se Rusija i Ukrajina sledeće nedelje sastati u Istanbulu i nastaviti direktne pregovore s ciljem napretka ka okončanju rata, prenosi agencija Anadolija. - Koliko ja razumem, a to je i naša nada, jeste da će Rusija i Ukrajina učestvovati u direktnim razgovorima i pregovorima sledeće nedelje u Istanbulu.

Verujemo da će do tog sastanka doći, a to je sastanak koji je predsednik podržao i snažno zagovarao kako bi se dve strane sastale i direktno pregovarale - izjavila je portparolka Bele kuće Karolin Levit. Dodala je da je američki predsednik Donald Tramp od početka rata jasno stavio do znanja da želi rešenje za pregovaračkim stolom, a ne na ratištu: - To je rekao i jednom i drugom lideru, i javno i privatno. Dakle, nadamo se da ćemo sledeće nedelje napraviti korak