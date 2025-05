Slavine suve od 8 sati: Danas isključenja vode u ovim delovima Beograd

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Savski venac, danas od 8 do 14 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Savske ulice, od Miloša Pocerca do Savskog trga.

Takođe, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Surčin, od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u Njegoševoj, Izvorskoj i Puškinovoj ulici. Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Savski venac, danas od 8 do 16 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: - Užička, neparna strana (od broja 15 do Generala Šturma), - Lackovićeva, - Župana Vlastimira, - Generala Šturma i - Generala Vasića. Za najnužnije potrebe za