Minimalna zarada u Srbiji do 2027. godine 650 evra: Predstavljen plan rasta

Ministar finansija Siniša Mali predstavio je danas plan rasta minimalne zarade u Srbiji, koja bi do kraja 2027. godine trebalo da dostigne 650 evra. Cilj je usaglašen sa predsednikom Vučićem, a zvaničan predlog biće objavljen na sednici Socijalno-ekonomskog saveta (SES) do sredine juna. Trenutna minimalna zarada iznosi 457 evra. Mali je istakao i cilj da prosečna plata do kraja 2027. dostigne oko 1.400 evra.