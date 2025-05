"Zelenski se plaši gubitka vlasti" Nebenzja pred pregovore u Istanbulu - Ako zaista ozbiljno razmišljamo o miru...

AMBASADOR Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja izjavio je danas da je pregovarački proces između Rusije i Ukrajine u Istanbulu "lakmus test“ stvarne želje strana za mirom.

Foto: Profimedia - Ako zaista ozbiljno razmišljamo o miru, onda moramo da razgovaramo o njegovim parametrima i uslovima, a zatim da se dogovorimo o prekidu vatre. Upravo na to je usmeren direktan rusko-ukrajinski pregovarački proces u Istanbulu. To je sada lakmus test stvarne, a ne deklarisane, želje strana za mirom - rekao je Nebenzja tokom sednice Saveta bezbednosti UN. On je rekao i da jednostavan prekid vatre nije dovoljan da se okonča sukob Rusije i Ukrajine