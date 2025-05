"Pričaću sinu da si bila najveselija" Oglasila se strina koja je bila na plaži kad je tinejdžerka stradala: Radovala si se Americi - evo gde će biti sahranjena

Tinejdžerka (19) iz Novog Sada poginula je u sredu u Budvi kada je pala u more sa visine od 50 metara tokom parasejlinga.

Ona je, kako se vidi na snimku, skinula sigurnosni pojas i pala, a zašto je do toga došlo, pokazaće istraga. Devojka je, prema rečima njenih prijatelja, u Budvi boravila sa strinom i njenom bebom. Na more je otišla upravo da bi pomogla strini oko malog deteta. Prijatelji su takođe otkrili da su imale brojne planove, koje, nažalost, nisu stigle da ostvare. Parasejling im, kako kažu, nije bio u planu. Devojka se na to odlučila kada joj je mladić na plaži ponudio