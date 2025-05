Alkaras: U trećem setu nisam znao šta da radim

Karlos Alkaras je odlično počeo duel drugog kola Rolan Garosa protiv Damira Džumhura, ali veliki borac iz BiH se nije predavao.

A do koje mere je momak iz Sarajeva koji često trenira u Beogradu, namučio branioca titule, rekao je on sam. Carlos Alcaraz gives his opinion on how he felt during today’s match and the struggle he had to face🎙️ #RolandGarros pic.twitter.com/0aVqRcpUGU — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2025 – U trećem setu nisam znao šta da radim. Nisam mogao da nađem nikakvu rupu u njegovoj igri – rekao je Španac posle pobede sa 6:1, 6:3, 4:6, 6:4.- Imao sam pad u igri, ali