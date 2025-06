Prvi junski dan pretežno sunčan, temperatura do 30 stepeni

U Srbiji pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti i toplije nego prethodnih dana. Vetar slab, promenljiv. Iz dana u dan biće sve toplije, sledeće sedmice i do 34 stepena.

Najniža temperatura od 7 do 15, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti i toplije. Vetar slab, južnih pravaca. Najniža temperatura od 11 do 15, najviša dnevna 29 stepeni. Prema izgledima vremena za sedam dana, u Srbiji će biti pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti i toplije, pa se sledeće sedmice u većini mesta očekuje temperatura od 30 stepeni do 34 stepena.