Alkaras: Đoković i Zverev će igrati meč za pet zvezdica

Igra Karlosa Alkarasa protiv Tomija Pola, sinoć u osmini finala Rolan Garosa, bila je na nivou kompjuterske igrice.

Branilac titule kao da nije mogao da pogreši, a i on sam priznaje da je bio fantastičan. 7 – Carlos Alcaraz is the youngest player to reach seven semi-finals in Men’s Singles Grand Slams since Rafael Nadal 2008. Idolize. #RolandGarros | @rolandgarros @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/ax8d9K8PnG — OptaAce (@OptaAce) June 3, 2025 – Dostigao sam perfekciju. Mogao sam da igram zatvorenih očiju – kaže Španac posle trijumfa sa 6:0, 6:1, 6:4 protiv Amerikanca.- Bio