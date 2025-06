Putin: Režimu u Kijevu nije potreban mir, za njih to znači gubitak vlasti; Rute: Ukrajina pozvana na samit NATO-a u Hagu

Rat u Ukrajini – 1.198. dan. Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da kijevskom režimu nije potreban mir, ocenivši da za ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog kraj rata znači gubitak vlasti. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da je Ukrajina pozvana na samit Alijanse u Hagu, koji će se održati za nekoliko nedelja.

Američki predsednik Donald Tramp razgovarao je telefonom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ali je ocenio da on neće dovesti do trenutnog mira. "Bio je to dobar razgovor, ali ne i razgovor koji će dovesti do trenutnog mira. Predsednik Putin jeste rekao, i to veoma snažno, da će morati da odgovori na nedavni napad na aerodrome", objavio je Tramp u objavi na Truth Social. Putin je pre razgovora sa američkim kolegom izjavio je da kijevskom režimu nije potreban