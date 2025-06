Merc dao Trampu krštenicu njegovog dede (VIDEO)

Tokom današnjeg prvog zvaničnog susreta u Beloj kući, nemački kancelar Fridrih Merc uručio je američkom predsedniku Donaldu Trampu uramljenu kopiju krštenice njegovog dede, Fridriha Trampa, koji je rođen u Nemačkoj.

Poklon, smešten u zlatni ram, predstavljao je simboličan uvod u razgovore o ključnim temama poput odbrambene saradnje, trgovinskih odnosa i podrške Ukrajini, prenosi Index. The Chancellor of Germany presents President Trump his grandfather’s birth certificate! pic.twitter.com/gMoatjzlND — Margo Martin (@MargoMartin47) June 5, 2025 Merc je istakao zajedničke korene dveju zemalja, naglašavajući značaj transatlantskih veza. Tramp je, s druge strane, izrazio