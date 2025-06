U Zaječaru do 16 sati izlaznost 49,6 odsto, saopštili iz GIK-a

Gradska izborna komisija (GIK) u Zaječaru saopštila je da je na redovnim lokalnim izborima u tom gradu danas do 16 sati glasalo 49,6 odsto građana upisanih u birački spisak.

Skupština grada Zaječara ima 50 odborničkih mesta, a pravo glasa imaju 47.353 građanina, koji do 20 časova mogu glasati na 69 biračkih mesta. Iz organizacije CRTA navode da je do 16 časova u ovom gradu glasalo 48,5 odsto birača. Zaječar - izlaznost do 16h pic.twitter.com/dbTb0PvlMh — CRTA (@CRTArs) June 8, 2025 Građani u Zaječaru biraju među osam lista: 'Aleksandar Vučić - Ne damo Srbiju', 'Promena u koju verujemo - Uglješa Đuričković - Dragana Rašić', 'Ujedinjeni