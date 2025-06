Aleksandra Krunić igra meč karijere! Evo gde možete gledati direktan prenos finala ženskog dubla na Rolan Garosu

Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Rolan Garosa, ali će Srbija imati priliku da stigne do trofeja i to zbog Aleksandre Krunić koja je stigla do borbe za trofej u konkurenciji ženskih dublova.

Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana, u nedelju od 11 časova igraće protiv Sare Erani i Jasmine Paolini iz Italije i pokušaće da iznenade favorizovane rivalke, te stignu do trofeja. Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti u lajv-blogu portala Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Eurosport 1. Šta vi mislite, može li Aleksandra Krunić da stigne do trofeja? Pišite nam u komentarima...