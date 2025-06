Interesi rudarskih kompanija važniji od opstanka

Cilj predloženog dokumenta je da omogući što veću eksploataciju resursa uz što manje troškove rudarskih kompanija, bez detaljne analize kako će to uticati na životnu sredinu, obnovljive prirodne resurse, opstanak i razvoj lokalnih zajednica na širem prostoru rudarenja

I pored očekivanja velikog dela stručne javnosti da bi nova Strategija upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Republike Srbije za period od 2025. do 2040, sa projekcijom do 2050, mogla da ponudi rešenja koja bi državi povratila pravo i mogućnost raspolaganja sopstvenim mineralnim resursima na dobrobit njenih građana, i da se uspostavi realni balans između rudarstva kao privredne grane i potrebe zaštite životne sredine, izrađeni dokument to ne može