U centru Sremske Kamenice pronađeno telo žene u automobilu

SREMSKA KAMENICA - U centru Sremske Kamenice sinoć je pronađeno telo žene (50) u automobilu.

Na licu mesta su trenutno policija i foreznika. Lekari hitne pomoći konstatovali smrt, a pogrebna služba odnela je telo. Nije poznato da li na telu ima znakova nasilne smrti. Prema nezvaničnim informacijama, u toku je pretres određenih lokacija, a za sada nije poznato da li postoje indicije da je reč o nasilnoj smrti. Policija je obavlja uviđaj, a više informacija se očekuje nakon istrage.