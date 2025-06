Najezda zmija u Srbiji! Jedna ujela čoveka usred Kragujevca, stručnjaci upozoravaju: Zbog jedne stvari biće još aktivnije

Sa porastom temperatura i dolaskom toplijeg vremena, uočena je veća prisutnost zmija na teritoriji Beograda, ali i širom Srbije, što je kod nekih građana izazvalo uznemirenost. Mnogi ih fotografišu na ulici, kraj potoka, uvlače se i u automobile. U Kragujevcu je jedna nedavno ujela čovek usred grada, i to zato što je krenuo da je uhvati, iako to nikako nije smeo da uradi.

Ipak, stručnjaci apeluju na javnost da ne paniči, već da se informiše i nauči kako se pravilno ponašati u prisustvu ovih životinja. Branislav Jakovljević iz Javnog akvarijuma i tropikarijuma u Beogradu poručuje da zmije nisu neprijatelji, već deo prirodnog ekosistema koji nas okružuje. - Zmije su sastavni deo našeg života. One su naši sunarodnici i one žive tu. Da vas podsetim, mi smo na njihovim kućama napravili naše kuće i oterali ih odatle, a one se ponekad