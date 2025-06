Šta je selektor Srbije rekao o Andori: „Orlovi“ dobili poziv na oprez, ali nema mesta za strah i alibi priče

Dragan Stojković Piksi održao je konferenciju za medije pred meč Srbije i Andore (utorak, 20.45, Leskovac), u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. „Orlovi“ će u drugi meč kvalifikacija ući kao veliki favoriti, igra se na stadionu „Dubočica“, ali Andora bi mogla da bude i te kako nezgodan protivnik.

Engleska je kao glavni favorit grupe nedavno jedva pobedila Andoru, koja je pokazala da ume da bude čvrsta čak i protiv jedne od najboljih selekcija na svetu. „Utakmica sa Andorom je druga po redu u kvalifikacijama, ozbiljno je shvatamo, pripremamo se u tom duhu. Crveni alarm je upaljen, ozbiljno smo to shvatili, posle rezultata Engleska – Andora (1:0). To nas tera na oprez, nikako na strah. To ću preneti igračima, iako su i oni svesni. Kako smo psihološki spremali