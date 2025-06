Izmene trasa javnog prevoza od 10. Juna do 14. Jula Promene zbog radova u ovom delu Beograda, evo kako će sada saobraćati

Tokom izvođenja radova na asfaltiranju i uređenju Ulice Franje Krča u naselju Zemun polje, na delu od okretnice autobusa „Zemun polje” do Ulice Bertranda Rasela, od 10. juna do 14. jula doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi se izvode po fazama, i to: – u fazama 1 i 1a radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje raskrsnice ulica Franje Krča – Žike Mesarovića i deo Ulice Franje Krča od ove raskrsnice do Ulice Mihajla Pupina; – u fazama 2 i 2a radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje raskrsnice ulica Franje Krča – Marka Milanovića – Mihajla Pupina i deo Ulice Franje Krča od ove raskrsnice do Ulice Andrije Habuša; – u fazama 3 i 3a radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje raskrsnice