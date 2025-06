Panika na letu iz Budimpešte: Pojavio se dim, avion sa 143 putnika hitno je morao da sleti!

Pojava dima u kokpitu primorala je avion sa 143 putnika i šest članova posade, koji je leteo iz Budimpešte u francuski grad Lion, da izvrši prinudno sletanje u Grac, drugi po veličini grad u Austriji, saopštila je danas austrijska policija. - Nije bilo povređenih u incidentu.

Trenutno nije jasno šta je izazvalo dim - saopštila je policija austrijske pokrajine Štajerske, čiji je Grac glavni grad. U saopštenju nije precizirano kojoj avio-kompaniji je avion pripadao, ali jedini let iz Budimpešte za Lion, koji je naveden na internet stranici aerodroma Lion-Sent Egziperi, bio let 4400 kompanije EasyJet. (Kurir.rs/ The Strait Times)