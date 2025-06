Prvi pripremni sastanak za expo 2027 Mali: Biće sa najvećim brojem učesnika ikada, već 114 zemalja potvrdilo učešće

Mali je u Sava centru pozdravio sve prisutne u ime predsednika Srbije Aleksandra Vučića i istakao da je prisutno više od 400 delegata iz 154 zemlje iz celog sveta.

Dodao je da su prisutni i predstavnici pet međunarodnih institucija, odnosno da skupu prisustvuju delegati i predstavnici iz ukupno 159 zemalja i institucija, što pokazuje koliko je organizovanje Ekspo izložbe opravdano. "Pokazuje i ogromno interesovanje svih zemalja sveta za to što će se dešavati u Beogradu i za to što je tema, a to je igra za čovečanstvo, igra za budućnost", naveo je Mali. On je zahvalio svima na poverenju koje su ukazali Republici Srbiji i gradu