Posle svežeg jutra, pretežno sunčano i umereno toplo, do 28 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji jutro biti sveže, tokom dana očekuje se pretežno sunčano i umereno toplo vreme, a samo na istoku i jugoistoku uz lokalni razvoj oblačnosti i ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni, posle podne i uveče u skretanju na istočni i jugoistočni pravac. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 14 stepeni, u Negotinskoj Krajini biće do 17 stepeni, a najviša dnevna - od 25 do 28 stepeni. U Novom Sadu će, posle svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i umereno toplo. Vetar će biti slab, severoistočni, dok će se najniža temperatura kretati od 11 do 14 stepeni, a najviša dnevna biće oko 27