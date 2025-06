Umro Brajan Vilson, vođa Bič bojsa i legenda rokenrola

Beta pre 1 sat

Brajan Vilson, suosnivač, vizionar i krhki lider Bič bojsa (The Beach Boys) umro je u 82. godini, a njegov genij za melodiju i aranžmane, koji je nadahnuo letnje klasike tog znamenitog rok benda iz SAD kao što su "Good Vibrations" i "God Only Knows", pretvorio ga je u jednog od najuticajnijih autora u rokenrolu svih vremena, pišu danas svetski mediji.

Vest o Vilsonovoj smrti objavila je danas njegova porodica na njegovom sajtu i društvenim mrežama, bez drugih detalja.

Zna se da je Vilson zbog poodmakle demencije od maja 2024. godine stavljen pod starateljstvo svojih dugogdišnjih zastupnika, publiciste Džin Sivers i menadžerke Li En Hard, na osnovu odluke suda.

Bič bojse, najznamenitije predstavnike tzv. surferskog roka, osnovala su u Kaliforniji tri brata: Brajan, Karl i Denis. Brajan, koji je poživeo najduže, svirao je bas, Karl je svirao solo gitaru, a Denis je udarao bubnjeve.

Tokom šezdesetih godina prošlog veka, kada su rokenrol i popularna kultura osvojili Zapad, Bič bojsi su bili među najpopularnijim bendovima na svetu, rame uz rame sa Bitlsima (The Beatles), Roling Stonsima (The Rolling Stones), Enimalsima (The Animals), Kinksima (The Kinks) i Hu (The Who).

Prvi hit "Surfin" snimili su 1961. godine, a tada su nameravali da se zovu Pendlstouns (The Pendlestones), ali kada su videli da ih je na prvim primercima singla njihova kompanija označila kao "Momke sa plaže" (The Beach Boys), odlučili su da uzmu upravo to ime.

Potom su lokalni, kalifornijski uspeh pretvorili 1963. godine u svetski sa pesmom "Surfin USA" i u međuvremenu prodali više od 100 miliona primeraka svojih albuma i singlova. Njihov album "Pet Sounds" iz 1966. godine jedno je od najznamenitijih izdanja rokenrola svih vremena, a smatrani su američkim odgovorom na Bitlse, s kojima su imali dobar odnos.

Među njihovim najčuvenijim pesmama - himnama za letnje žurke - nalaze se "Good Vibrations" i "God Only Knows" (obe iz 1966. godine), "Fun Fun Fun" i "I Get Around" (obe iz 1964.), kao i "California Girls", "Barbra Ann", "Do You Wanna Dance" i "Help Me Rhonda" (sve četiri iz 1965.).

Kako navodi Asošiejted pres, Bič bojsi su se sa svojim pesmama pretvorili u "međunarodne ambasadore surfa i sunca", premda je samo jedan član benda, Denis, uistinu bio surfer.

Vilson, koji je imao oštećen sluh navodno zbog toga što ga je otac tukao u mladosti, bio je slavljen zbog svog kompozitorskog i aranžerskog dara, pa čak upoređivan sa Geršvinom i bio sažaljevan zbog svojih demona.

Na vrhuncu slave želeo je da njegove pesme imaju savršen zvuk. Bio je, ocenjuje AP, jedan od velikih rokenrol romantičara i takođe je bio čovek izmučena duha - zavisan od droga i psihološki bespomoćan pod pritiskom slave i očekivanja da napravi još remek dela posle albuma "Pet Sounds" i globalnog hita "Good Vibrations".

Vremenom je razvio psihičke poremećaje i novinare je zbunjivao nepovezanim odgovorima. Iz prvog braka sa Merilin Rovel dobio je dve ćerke Karni i Vendi - buduće članice benda Vilson-Filips (Wilson Phillips) - od kojih je bio otuđen sve do druge polovine devedesetih godina prošlog veka.

Vilson je našao mir u drugom braku sa Melindom Ledbeter, s kojom se venčao 1995. godine i dobio još dve ćerke. Ona je preminula 2024. godine.

Bič bojsi su postali deo Rokenrol kuće slavnih 1988. godine.

Vilsonov genij slavili su mnogi muzičari - od Eltona Džona, Brusa Springstina preko Smokija Robinsona i Kerol King do Pola Makartnija koji je za njegovu baladu "God Only Knows" govorio da ga često dovodi do suza.

