Vučić o izborima: SNS pobedila uprkos atmosferi linča koju su formirali RTS, N1 i Nova S

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je neverovatno što je SNS posle trinaest godina ponovo osvoio većinu u Kosjeriću i Zaječaru.

Govoreći o „atmosferi lična“ u kojoj su se, kako je rekao, odigrali izbori, on je kao odgovorne naveo NVO CRTA i televizije RTS, N1 i Nova S. Na pitanje da li je Kosjerić bio njegov „izborni poraz“, s obzirom da je razlika samo 51 glas, Vučić je rekao da se to i ranije dešavalo. „Koliko god se trudili da budete N1, ja imam pripremljene odgovore za sve na RTS i N1“, rekao je Vučić na šta je novinarka RTS odgovorila da „samo pita“. On joj je odgovorio da „ne pita