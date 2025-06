Vučić: Povećanje penzija možda i pre decembra, fabrici u Kragujevcu potrebni radnici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se radi na tome da penzije budu povećane i pre decembra. „Gledacu da penzije budu povećane mesec ili dva pre decembra“, rekao je Vučić za https://www.danas.rs/tag/rts/.

Na pitanje novinara kako će to biti moguće jer zakon to ne predviđa, Vučić je rekao „Promenićemo zakon“. On nije mogao da kaže u kom procentu će biti penzionerska povišica, pogotovo dok je u poseti Srbiji misija Međunarodnog monetarnog fonda sa kojim Srbija ima savetodavni trogodišnji aranžman. Vučić je rekao da je Stelantisovoj fabrici automobila u Kragujevcu, gde je država Srbija manjinski vlasnik, potrebno 1.000 radnika. „U Kragujevcu će ove godine biti