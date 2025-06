Direktor OŠ "Jovan Sterija Popović": Učenik pretio da će da ponovi "Ribnikar", odmah smo reagovali

Direktor Osnovne škole "Jovan Sterija Popović" na Novom Beogradu Dejan Pavković rekao je da je ta škola u utorak dobila saznanje o učeniku sedmog razreda koji je rekao da bi mu bilo zanimljivo da se "ponovi 'Ribnikar'" kao i da ima spisak učenika spreman za petak i istakao da su odmah preduzeli mere.

On je za portal K1 info rekao da je učenik u pratnji poslat kući i da je predložena suspenzija sa nastave. " Škola je 10. juna 2025. godine dobila saznanje da je učenik sedmog razreda izjavio da bi mu bilo zanimljivo da se ponovi " Ribnikar", te da ima spisak učenika spreman za petak (poslednji dan nastave)", rekao je on za portal K1info. On je rekao da je odmah po saznanju škola preduzela više koraka. "Obaveštena je majka učenika, učenik je u pratnji dede poslat