Može li park da bude adresa boravišta

BBC News pre 6 sati | Dejana Vukadinović - BBC

BBC Miloš Pavlović se predstavlja kao vođa grupe ljudi koja kampuje u centru Beograda, tražeći da fakulteti počnu da rade kako bi studenti mogli da uče i polažu ispite

Pitanje boravišta i prebivališta uglavnom je aktuelna tema u Srbiji uoči izbora.

Godinama unazad dovodi se u pitanje tačnost biračkog spiska i zbog slučajeva da se neko iznenada prijavi na novoj adresi da bi glasao tamo gde je potrebno nekoj političkoj stranci.

Svako, prema zakonu, ima pravo da prijavi boravak gde želi, pod uslovom da ima dokaz o vlasništvu nad imovinom u koju se useljava ili mu stanodavac kao vlasnik da saglasnost i potvrdi da ima novog stanara.

Međutim, nedavno se desilo da je Milošu Pavloviću kao boravište upisan Pionirski park u centru Beograda nezavisno od glasanja.

Odredbe zakona ukazuju da u Srbiji nije moguće prijaviti prebivalište ili boravište na javnoj površini, kao što je, recimo, park, objašnjava Marko Davinić, profesor Upravnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, za BBC na srpskom.

Park bez ulice i broja

Kao lider Studenti 2.0, grupe ljudi koja za sebe kaže da „žele da fakulteti počnu da rade kako bi mogli da uče", Pavlović na zelenoj površini ispred Predsedništva Srbije sa drugima logoruje već tri meseca.

Da mu je tu i boravak, ispostavilo se iz sudske dokumentacije kada je napadnut 4. juna, što je pravnik Ivan Ninić objavio na društvenoj mreži Iks.

Treći osnovni sud u Beogradu odredio je osumnjičenom za napad Miloša Pavlovića meru zabrane prilaska na udaljenosti 50 metara od Pionirskog parka.

Zato što je to, kako se u rešenju suda navodi, trenutno Pavlovićevo boravište.

„Pionirski park je javna površina, nema ucrtane objekte, stambene objekte i nije podoban za stanovanje.

„Tužilaštvo je prihvatilo da on tamo boravi, što je pravni apsurd i sociološki fenomen", kaže advokat Ninić za BBC na srpskom.

Pavlović, student medicine, koji se pojavljuje i na skupovima vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), rođen je u Doboju, u Republici Srpskoj, jednom od dva entiteta Bosne i Hercegovine.

Za mesto prebivališta je prijavio Novi Sad, drugi najveći gradi u Srbiji, što je i Pavlović potvrdio za BBC na srpskom.

Boravište mi je do skoro bilo u Studentskom gradu, ali sam odatle „isteran posle tri godine" zbog studentskih blokada, tvrdi on.

„Dane i noći trenutno provodim u Pionirskom parku.

„Nisam podneo nikakav zahtev da promenim prebivalište i boravište, a kako sudija, policija i tužilaštvo to tumače - to je na njima", kaže on za BBC na srpskom.

Treći osnovni sud nije odgovorio na pitanje na osnovu čega se u njihovom rešenju navodi da je park u centru Beograda boravište Miloša Pavlovića.

Nije odgovorilo ni Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) da li je Pavloviću izdata dozvola da prijavi boravište na ovoj javnoj površini niti da li je do sada bilo sličnih slučajeva.

Pavlović je u ovom slučaju oštećeni i dok se vodi postupak treba da prima odgovarajuća sudska dokumenta.

Ninić se pita kako bilo koji sud može da adresira pošiljku na Pionirski park koji nema ni ulicu ni broj.

Ako nadležni organi ovo prihvate i ne sankcionišu, Ninić veruje da se ovim primerom šalje poruka da svako može da zloupotrebljava mesto boravka.

„Koliko je situacija apsurdna svedoči i činjenica da ljudi bez doma koji veći deo vremena provode na javnim površinama, ne mogu da prijave prebivalište ili boravište na tim površinama, već po pravilu na adresi nadležnog centra za socijalni rad", kaže profesor Davinić za BBC na srpskom.

Šta kaže zakon?

Zakon o prebivalištu i boravištu građana je jasan.

Prebivalište je mesto gde neko trajno živi, odnosno to je centar njegovih životnih aktivnosti - profesionalnih, društvenih.

Boravište je mesto gde pojedinac privremeno stanuje van mesta adrese prebivališta duže od 90 dana.

Da biste prijavili boravište mora da postoji stambeni objekat - zbog adrese - i vlasnik koji potvrđuje da je to njegova imovina.

Neprijavljivanje boravišta podložno je kaznama, poput prelaska na crveno, nevezivanja pojasa tokom vožnje ili ukoliko vas nadležni zateknu bez ličnih dokumenata, kaže advokat Ninić.

Ono je uspostavljeno s razlogom - da bi se znalo gde ste, gde možete da primite poštu i ne bi smelo da se zloupotrebljava, dodaje.

Zašto „Studenti 2.0” protestuju ispred Predsedništva Srbije

Ninić tvrdi da je Pavlović Ministarstvu unutrašnjih poslova 6. marta prijavio skup koji će da traje neograničeno - dok se njemu i njegovim kolegama ne omogući da se vrate na nastavu, ali ne da će tamo i da živi.

Ukazuje na još jedan problem - zabrana prilaska od 50 metara određena napadaču odnosi se na javnu površinu.

„To je nonsens, do sada nezabeležen", smatra Ninić.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 06.12.2025)