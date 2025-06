Gik: u Zaječaru: Podneto 78 prigovora, komisija ima 72 sata za odluke; Opozicija traži poništavanje rezultata i nove izbore

Opozicija je nakon pregledanja biračkog materijala u Zaječaru podnela ukupno 78 prigovora, a Gradska izborna komisija (GIK) ima rok od 72 sata za odlučivanje po istima, rekao je danas za Tanjug predsednik GIK Zaječara Nenad Dinulović.

Predstavnici opozicije su, kako je on ranije rekao, juče ujutro počeli da vrše uvid u birački materijal u Skupštini grada. - Njihov zahtev je bio, kada smo razgovarali, da im se dozvoli uvid u birački materijal i mi smo im to danas omogućili. Tu su predstavnici liste 'Promena u koju verujemo', trenutno je njih petoro, oni se smenjuju i u jednom trenutku najviše pet članova može biti. Biće tu dok ne izvrše uvid u sav materijal, verovatno do 17 ili 18 sati - rekao je