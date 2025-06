Uhapšen vranjanac, probao da prošvercuje skoro 300 kilograma duvana: Policajci zaustavili "opel" i ostali u šoku od prizora

A.V. (50) iz Vranja pokušao je da prošvercuje pored Niša skoro 300 kilograma rezanog duvana, ali nakon kontrole policije, on je uhapšen, a duvan zaplenjen.

On će se na sudu teretiti da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. - Policija je juče, na auto-putu kod Niša, zaustavila „opel“ kojim je A. V. upravljao i u vozilu pronašla 295 kilograma rezanog duvana. Pronađeni duvan predat je Poreskoj policiji u Nišu, saopštila je policija. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu. Kurir.rs