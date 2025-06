Nesreću indijskog aviona preživeo putnik sa sedišta 11A

Jedna osoba preživela je pad aviona koji se srušio ubrzo posle poletanja za London sa indijskog aerodroma u Ahmedabadu, rekao je policijski komesar u tom gradu.

On je izjavio novinskoj agenciji ANI da je preživeli putnik sa mesta 11A prebačen u bolnicu i da mu se ukazuje pomoć, BBC. Prema spisku putnika koji su vlasti ranije objavile, na mestu 11A bio je Višvaš Kumar Rameš, britanski državljanin. Indijski mediji javili su da su razgovarali sa njim u bolnici, on im je pokazao svoj bording pas sa imenom i mestom sedišta. Prema indijskim medijima, on je rekao da je trideset sekundi posle poletanja čuo glasan zvuk i da se onda