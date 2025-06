BLOG UŽIVO Treći dan sednice Skupštine: Ko je ovlastio Aleksandra Vučića da Ukrajini obeća obnovu dva grada

Poslanici u Skupštini Srbije danas treći dan raspravljaju o predloženim zakonima, među kojima su tri zakona o medijima i Zakon o ostvarivanju prava iz alimentacionog fonda.

Poslanik Borislav Antonijević rekao je da je Aleksandar Vučić juče u Odesi izjavio da će Srbija učestvovati u obnovi dva grada u Ukrajini. Upitao je Vladu Srbije po čijem je ovlašćenju predsednik države to učinio. “Da li je predsednik svestan koja je cena toga, kojim budžetom je to predviđeno i da li je moguće da osim što stalno iznosi laži pred građanima Srbije, sada to počeo radi i pred građanima Ukrajine”, rekao je Antonijević. Poslanik Đorđo Đorđić iz